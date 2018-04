© Auto Bohr/Facebook

Am ganze goufe véier Persoune blesséiert. De Mann vu 29 Joer war virun der Police fortgerannt an de falsche Wee op d'Autobunn A8 Dillingen-Saarlouis erop gefuer. Do ass hie frontal mat engem Auto kollidéiert, deen him entgéint koum.



De flüchtege Chauffeur a seng Bäifuererin, eng Fra vun 51 Joer, goufe schwéier blesséiert. Eng 56 Joer al Fra an e 34 Joer Mann, déi am aneren Auto souzen, goufe liicht verwonnt.



D'Police wollt de schëllege Chauffeur eegenen Donnéeën no am Krees Saarlouis kontrolléieren. De Mann ass allerdéngs net stoe bliwwen an huet sech Direktioun Autobunn ewech gemaach. Um Auto ware wéi gesot Lëtzebuerger Placken, déi allerdéngs geklaut waren.



De Mann war der Police dann och scho bekannt. Hie war donieft alkoholiséiert an hat eng Tiitchen Amphetaminne bei sech.