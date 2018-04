D'Kand hat d'Waff am Auto fonnt, wéi amerikanesch Medien mellen. D'Ongléck ass op engem Parking am Bundesstaat Indiana geschitt. De Partner vun der Fra hat d'Waff, déi geluede war, op der mëttelster Konsol vum Auto leie gelooss an ass an e Geschäft gaangen. D'Mamm, dat klengt Meedchen an e Jong vun engem Joer sinn am Won sëtze bliwwen.



D'Kand huet d'Waff an de Grapp geholl an der Mamm an d'Broscht geschoss. D'Fra, déi an der sechster Woch schwanger war, gouf direkt an e Spidol ageliwwert. De Papp gouf festgeholl.