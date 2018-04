An tëscht bedeelege sech awer vill manner Mataarbechter um Streik, wéi dat nach am Ufank de Fall war. Trotz allem sinn och um Donneschdeg nees zwee Drëttel vun den TGV-Zich ausgefall. Am Regionalverkéier fueren an der Moyenne zwee vu fënnef Zich.Et ass dëst schonn den aachten Streikdag zanter Uganks Abrëll. Bis Enn Juni hunn d'Eisebunner am ganze 36 Streikdeeg annoncéiert. De Streik riicht sech géint dem franséische President Emmanuel Macron seng Reformpolitik. D'Regierung wëll déi héichverschëlten SNCF ëmbauen an den Zuchtrafic fir d'Konkurrenz opmaachen. Donieft sollen nei Mataarbechter kee beamtenähnleche Statut méi kréien.