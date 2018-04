De Raul Castro an de Miguel Diaz-Canel © AFP

Och wann elo en neie Mann un der Spëtzt vum sozialistesche Staat steet, gëtt net erwaart, datt et grouss Verännerunge soll ginn. "Déi kubanesch Presidente wäerten ëmmer d'Revolutioun verdeedegen. Et ass wichteg, datt mir Kontinuitéit hunn" esou de Miguel Diaz-Canel kuerz viru senger Wiel.Um Donneschdeg huet d'Parlament zu Cuba de Vizepresident ënnert dem Raul Castro zum neie President gewielt. De 57 Joer alen neie President läit ganz op der Parteilinn a war déi leschte Joren déi riets Hand vum Raul Castro. Fir de fréiere President ass et kloer, datt de Diaz-Canel keng Noutléisung ass. Hie gouf e Joer no der Revolutioun gebuer, war beim Militär an huet als Elektro-Ingenieur Karriär gemaach. Politesch gesinn war hie Parteichef an enger Provënz a spéider war hie Minister fir Héichschoul.Op den neie President waarden awer grouss Erausfuerderungen. Zanter datt den Donald Trump am wäissen Haus sëtzt, sinn d'Relatiounen tëscht béide Länner nees méi schlecht ginn. An och der Economie geet et op Kuba net méi esou gutt, datt duerch gréisser Spannungen am Venezuela.Den neie President ass awer net gläichzäiteg Parteichef ginn. Déi Roll läit nach ëmmer beim Raul Castro, datt op d'mannst nach bis 2021.