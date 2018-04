© AFP (Archiv)

An enger juristescher Ausernanersetzung hat d'US-Regierung knapp 100 Milliounen Dollar Schuedenersaz vum Lance Armstrong gefuerdert, well seng Manipulatiounen zu Laaschte vun der US-Postentreprise US Postal Service gaange wären. D'Entreprise gehéiert zu 50 Prozent dem Staat a war vun 1996 bis 2004 den Haaptsponsor vun der Ekipp vum Lance Armstrong.US Postal hätt näischt vun den Dopping-Praktike vum Lance Armstrong gewosst, soss hätt een net jorelaang Milliounen an d'Ekippe gestach, sou d'Argumentatioun vun den Affekoten.En Donneschdeg ass ee sech dann elo eens ginn. De Lance Armstrong muss net wéi gefuerdert 100 Milliounen Dollar bezuelen, ma et huet ee sech an engem Vergläich op 5 Milliounen Dollar gëeenegt.No sengem Doppinggeständnes waren dem Amerikaner déi 7 Tour-de-France-Victoiren tëscht 1999 an 2005 oferkannt ginn.An de leschte Joren huet de Lance Armstrong ëmmer nees misse a Schuedenersaz-Prozesser kräfteg bezuelen. Hie soll ronn 20 Milliounen Dollar verluer hunn.