Dësen huet annoncéiert, d'Affekote vum Donald Trump wëllen ze ënnerstëtzen, déi hien an der sougenannter Russland-Affär vertrieden. Dat sot de Rudy Giuliani géintiwwer der Washington Post.



Hie géif dat maachen am Sënn vum Wuel vum Land an aus Respekt virum amerikanesche President an dem Spezialenquêteur Robert Mueller.



Hien hätt an de leschte Woche mam Trump iwwert dëse Schrëtt geschwat. Déi final Decisioun wier du virun e puer Deeg während engem Owendiessen am Donald Trump sengem Ressort a Florida gefall.



Den Trump gesäit sech den Ament mat enger ganzer Partie vu juristeschen Erausfuerderunge konfrontéiert.



Am Mäerz hat de Chef vum US-President sengem Affekoten-Team d'Handduch geworf. Zanterhier huet d'Wäisst Haus Schwieregkeeten nei Affekoten ze fannen. Elo kritt d'Team deemno Verstäerkung duerch den Rudy Giuliani.



De fréiere Procureur war vun 1994 bis 2001 Buergermeeschter vun New York.