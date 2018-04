D'Fligerbomm weit 500 Kilo. Vun e Freideg de Moien 11.30 Auer u sollen Experten d'Bomm entschäerfen.

Wéi laang den Asaz dauert ass net gewosst.



D'Gare gëtt mat Momenter komplett gespaart. Ronn 300.000 Leit passéieren all Dag op dëser Gare. Si all mussen op aner Garen auswäichen. Wéi et vun der däitscher Bunn heescht, hätt et nach ni eng Aktioun an dem Ausmooss ginn.



Donieft mussen ongeféier 10.000 Leit, déi an engem Ëmkrees vun 800 Meter ronderëm d'Gare wunnen, aus Sécherheetsgrënn hir Wunnenge verloossen.



D'Evakuatioun, eng vun de gréissten an de leschte Jore soll um 9 Auer e Freideg de Moien ufänken. Och d'Charité zu Berlin muss deelweis geraumt ginn.