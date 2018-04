Dem Bordpersonal war opgefall, dass de Pilot um Wee an de Cockpit zimlech Problemer hat d'Riicht ze behalen. Si hunn dat ganzt gemellt an et huet net laang gedauert, bis d'Police den erfuerene Pilot an de Fliger siche komm ass. D'Fluchpassagéier hunn deen Ament net schlecht gestaunt. D'Boeing 777 stoung deen Ament nach um Nordterminal vum Fluchhafen London-Gatwick.Beim Alkoholtest koum eraus, dass den 49 Joer ale Mann 4 mol souvill Alkohol am Blutt hat, wéi eigentlech fir britesch Piloten erlaabt. De Maximum läit bei 20 Milligramm pro 100 Milliliter Blutt. Hien hat 86 Milligramm Opweises. Domat huet hie sech fir e Rendez-Vous de 6. Juni viru Geriicht qualifizéiert.De Fluch "BA2063" op Mauritius konnt mat zwou Stonne Verspéidung starten, nodeems en neien 1. Offizéier fonnt ginn ass, deen erniichter war.