An der baskescher Zeitung Gara huet d’Ënnergrondorganisatioun sech fir all dat Leed entschëllegt, wat et den Affer während hirer aktiver Zäit ugedoen huet.

D’ETA präziséiert am Schreiwes awer, datt dat Leed och scho virun der Grënnung vun der baskescher Organisatioun bestanen huet an och bestoe bleift. Ma et wéilt ee Respekt vis-à-vis vun den Doudegen, de Blesséierten an den Affer weisen, an et bedaueren.Zanter 2011 gräift d’ETA an hirem Kampf net méi op Waffen zeréck. Et gëtt domadder gerechent, datt si am franséischen Deel vum Baskeland sech Ufank Mee formell wäert opléisen.