Dovu ginn Experte vum briteschen Ëmweltministère aus. Dat hu britesch Medien no enger Informatiounsversammlung fir Bierger bekannt ginn.



D'Gëft war um Haus vum fréieren Duebel-Agent Sergej Skripal nogewise ginn. Et kéinten awer nach weider Hotspotte ginn op bestëmmte Plaze an der Stad Salsibury, sou en Expert. D'Autoritéiten hunn an tëscht ugefaangen 9 verschidde Plazen ze dekontaminéieren, dorënner zwou Urgencë vu Spideeler, e Policebüro an zwee Lokaler. Déi opwänneg Aarbechte kéinten e puer Méint daueren, heescht et.