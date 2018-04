A Frankräich gouf leschte Weekend ee jonke Cyclist aus engem Auto eraus ugeschoss. Uschléissend ass hien nach selwer mam Vëlo an d'Spidol gefuer.

Mam Vëlo an d'Spidol

© Facebook AVC AIX

De Clément Delcros, dee fir d'AVC Aix-en-provence Team fiert, war op engem Trainigs-Tour, ewéi hien aus engem Auto eraus ugeschoss gouf. Den 18 Joer ale Fransous war mat ronn 50 km/h ënnerwee an nëmme méi 1 Kilometer vu sengem Doheem ewech, wou eng Kugel a senger Schëller gelant ass.De jonke Cyclist sot, hien hätt een haart Knuppen héieren an op eemol hätt seng Schëller wéigedoen, ma hie war esou geschockt, dass hien net direkt gemierkt huet, dass hien ugeschoss gouf. D'Gefier, aus deem geschoss gouf, war aus där entgéintgesater Richtung komm an eng onbekannte Persoun huet op der Héicht vum Cyclist dunn einfach geschoss.D'Kugel huet keng wichteg Arterien oder Seene getraff oder Organer, ma se war awer déif agedrongen. Fir keng weider Risiken anzegoen, gouf decidéiert, dass d'Kugel net erausgeholl gëtt.Firwat op de jonke Cyclist geschoss ginn ass, ass net gewosst.