Zu Langenfeld ass et zum Tëschefall komm. E Mann huet op d'Beamte geschoss an déi hunn zeréckgeschoss. Am Spidol ass hien u senge Blessure gestuerwen.

© AFP

D'Beamte vun enger Spezialunitéit hunn um Donneschdeg d'Wunneng vum Mann gestiermt, deen huet dorops seng Waff gezunn an op d'Beamte geschoss. Déi hunn zeréckgeschoss an de Mann uerg blesséiert. Wéi sech dono erausgestallt huet, war et just eng Gaspistoul, déi de Mann gezunn hat. D'Autoritéite ginn dovunner aus, datt hien ënner Drogenafloss stoung, wat awer nach duerch eng Autopsie soll gekläert ginn.Noperen haten d'Police alarméiert, well de Mann um Balkon stoung a ronderëm sech geschoss huet. Och déi éischte Beamten, déi op d'Plaz koumen, hu Schëss héieren an de Mann, dee fir Drogendelikter a Gewalttëschefäll bekannt war, um Balkon gesinn. D'Beamten hunn de Beräich ronderëm d'Haus ofgespaart an d'Spezialunitéiten alarméiert. Nodeem kee Kontakt mam Mann hiergestallt konnt ginn, hunn d'Spezialunitéiten d'Haus gestiermt an dobäi sinn déi déidlech Schëss gefall.Dat huet de Parquet aus der Regioun e Freideg matgedeelt. Fir d'Neutralitéit vun den Ermëttlungen ze garantéieren, gouf d'Police vu Wuppertal mat den Ermëttlungen beoptragt.