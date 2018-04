D'Demokratesch Partei huet d'Walkampfteam vum US-President Donald Trump, Russland an WikiLeak verklot.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

D'Demokrate werfen hinne vir, d'Presidentewal 2016 beaflosst ze hunn. An der Klo heescht et, fréier Mataarbechter vum Trump senger Walequipe hätte sech mat der russescher Regierung an dem russesche Militärgehéimdéngscht ofgeschwat, fir der demokratesch Presidentschaftskandidatin Hilary Clinton ze schueden. Duerch Manipulatioun vun de Computere vun den Demokraten hätt d'Ofstëmmung zugonschte vun de Republikaner beaflosst solle ginn.