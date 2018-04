Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

De Jugendlechen hat sech géintiwwer Telekommunikatiounsfirmaen als Brennan ausginn a Passwierder geknackt, woumat en un héichsensibel Daten a vertraulech Dokumenter koum, ënnert anerem iwwer Militär- a Geheimdéngstoperatiounen am Iran an am Afghanistan.