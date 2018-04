© AFP Archivbild

Et war op engem Parking a Baden-Württemberg, wou e Chauffer vu 86 Joer amplaz no hannen, no vir aus enger Parkplaz erausgefuer ass. En huet en aneren Auto ze pake kritt, deen doropshin an eng Bänk gedréckt ginn ass. Do souz an deem Ament eng Mamm mat hiren zwee Kanner.Der Fra an dem Bouf vu 5 Joer ass näischt geschitt, mä den Auto krut de Buggy mam klenge Meedchen dran ze paken. D'Kand gouf schwéier verwonnt an d'Spidol bruecht.