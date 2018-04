© AFP

Bei de Blesséierten handelt et sech ëm 10 weider däitsch Touristen an ëm 2 Peruaner. Et war awer net dat eenzegt Ongléck an der Regioun um Samschdeg. E puer Stonne virun dësem Tëschefall war en anere Bus eng 60 Meter an d'Déift gefall an dobäi koume 7 Leit ëm d'Liewen an 18 goufe blesséiert.An um Freideg gouf et en Tëschefall mat engem Äerdrutsch, deen e Bus mat ewech gerappt hat. Hei goufe 40 Leit blesséiert an 11 si gestuerwen.