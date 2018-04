© AFP

D'Inspektere vun der Organisatioun fir de Verbuet vu chemesche Waffe sinn e Samschdeg an d'Stad Duma erakomm, wou de syresche Regime de 7. Abrëll eng Attack mat Gëftgas gemaach soll hunn, dat mellt all Zäit de russeschen Ausseministère. D'Equipe vun der OPCW war scho virun enger Woch a Syrien ukomm. Datt d'Experten réischt dëse Samschdeg mat hirer Analyse um Terrain ufänke konnten, gëtt offiziell mat Sécherheetsproblemer begrënnt.



De Westen mécht awer déi syresch Regierung a Russland fir de Retard verantwortlech. Et gëtt gefaart, datt d'Inspekteren net op Duma gelooss goufen, fir Beweiser vun der Attack ze zerstéieren, wéinst där d'USA, Frankräich a Groussbritannien virun enger Woch geziilt Positiounen a Syrien ugegraff haten.



Iwwerdeems hu sech am Nordoste vun der Haaptstad Damaskus dausende Rebellen aus dräi Uertschaften zeréckgezunn. Wéi et heescht, hätte sech Rebellen an Regierung op en Deal gëeenegt, dee virgesäit, datt d'Rebelle virum Depart hir schwéier a mëttelschwéier Waffe grad wéi d'Munitiounsdepôten opginn.