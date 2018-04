E Mëttwoch koum et zu engem Tëschefall vun engem Fluch vun New York op Dallas, woubäi eng Fra gestuerwen ass.

No der Explosioun vun enger Turbinn an den USA op engem Linnefluch, bei där eng Fra ëm d'Liewe komm ass, mussen honnerte Motoren d'urgence iwwerpréift ginn, dat hunn déi amerikanesch Aviatiounsautoritéite vun der FAA annoncéiert.



Betraff sinn 352 Motore vun deem selwechten Typ an den USA a 681 weltwäit. Si sollen an den nächsten 20 Deeg ënnert d'Lupp geholl ginn. D'FAA huet dës Decisioun op Basis vun den éischten Informatioune vun der Enquête geholl.