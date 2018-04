Alles an allem sinn zanter Enn Mäerz 39 Palästinenser am Kontext vun de Masseprotester un der Grenz zu Gaza erschoss ginn.

No den déidleche Schëss vun israeleschen Zaldoten op Palästinenser an der Gazasträif, fuerdert d'europäesch Diplomatiecheffin Federica Mogherini en Enn vun der Eskalatioun an, datt d'Tëschefäll am Detail opgekläert ginn.



Et misst op alle Fall evitéiert ginn, datt weider Mënschen hiert Liewe loossen, sot eng Spriecherin vun der EU-Aussenbeoptragten zu Bréissel. E Freideg ware 4 Palästinenser bei Zesummestéiss mat der israelescher Arméi gestuerwen. Ee vun den Doudege wier 15 Joer al gewiescht.