Zu Bayreuth an Däitschland ass en Automobilist der Police mat méi wéi 200 Kilometer an der Stonn duerch d'Stad fortgefuer, fir net kontrolléiert ze ginn.



Wéi et vun der Police heescht, wier den Auto souguer op enger Kräizung wéi op enger Sprungschanz an d'Luucht geflunn an duerno zréck op d'Strooss gefall. En Taxischauffeur konnt nëmme knapp eng Kollisioun mam Auto verhënneren.



D'Police enquetéiert elo wéinst dem Risk fir d'Allgemengheet am Stroosseverkéier géint Onbekannt. De Chauffer huet et nämlech fäerdeg bruecht, fir d'Beamten ofzehänken.