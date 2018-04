© AFP

Un der Wiel gëtt et elo scho bal keng Zweiwel, well d'Fraktiounschefin vun enger enormer Majoritéit profitéiert. Et gëtt just eng Géigekandidatin aus dem lénke Fligel vun der SPD, d'Simone Lange, Buergermeeschtesch vun Flensburg.



Donieft soll alt nees eng Kéier um Parteidag gekläert ginn, woufir d'Sozialisten eigentlech stinn. D'SPD als Aarbechterpartei ass längst iwwerlieft. Déi lescht Schinn hat den fréiere Bundeskanzler Gerhard Schröder mat senger Agenda 2010 geluecht.