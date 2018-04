© AFP Archivbild

An de sozialen Netzwierker zirkuléieren och Videoen, op deenen d'Schëss ze héieren sinn. D'Police huet matgedeelt, dass eng „net autoriséiert“ Dron ofgeschoss ginn wär.



De saudesche Krounprënz Mohammed bin Salman hat sech an de leschten Méint net vill Frënn gemaach, duerch seng gesellschaftlech Reformen, fir d'Land no baussen méi op ze maachen. Deemno goufen d'Schëss beim Palais am Ufank méi schlëmm interpretéiert, wéi se am Endeffekt waren.