D'Nabi Tajima ass an engem Spidol an der südjapanescher Stad Kikai un Altersschwächt gestuerwen. Dat huet e Porte-parole vun der Stad matgedeelt.D'Japanerin ass de 4. August 1900 op d'Welt komm a war déi lescht vun offizieller Säit bekannte Persoun, déi am 19. Joerhonnert gebuer gouf. Berichter no soll d'Fra iwwer 160 Nokommen hunn, dorënner souguer Ur-Ur-Ur-Enkel.Den Titel als eelste Mënsch hat si 7 Méint, virdrun war et d'Violet Brown aus Jamaika, déi och 117 Joer al war. US-Fuerscher no ass déi eelste Persoun och nees eng Japanerin. Déi 116 Joer al Chiyo Yoshida huet den Titel geierft.