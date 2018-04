© AFP

E Mann huet op der Plaz Menacë géint d'Forces de l'ordre um Site gemaach a gouf duerno op de Baussemauere vun der Festung gesinn. All d'Touristen an d'Leit goufen evakuéiert, awer ouni Resultat. All d'Haiser goufen duerchsicht, ma de Mann konnt net fonnt ginn.



Et ass wahrscheinlech, dass hie mat de ganzen Touristen erausgaangen ass. Mat Iwwerwaachungsbiller kéint een de Mann elo vläicht identifizéieren.