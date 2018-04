Zu engem méi ongewéinlechen Accident mat enger Päerdskutsch koum et e Samschdeg den Owend géint 18.35 Auer am Quartier Mariahof zu Tréier.

© Input Presse

Op d'mannst 4 Persoune goufe beim Tëscchefall deels schwéier blesséiert. Si ware vun enger Kutsch erof geflunn, wéi d'Päerd, aus bis ewell ongekläerte Grënn, duerchgaang sinn.D'Kutsch ass a Verkéiersschëlter a Stroosseluuchte gerannt an um Enn un engem Potto hänke bliwwen. Déi zwee Päerd hu sech doropshi lassgerappt. Ee Päerd konnt ugehal ginn, een anert ass fortgelaf an huet misse vu der Police agefaang ginn.Wéi gesot goufen op d'mannst 4 Persoune blesséiert. Si goufen an d'Spidol bruecht.