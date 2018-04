© AFP Archivbild

De jonke Mann war an engem Grupp do an ass op eemol ënnergaang, wéi en am Waasser war. Firwat ass net gewosst.Eng Rettungsequipe vun Daucher an de Rettungshelikopter waren am Asaz. De Mann koum nach an d'Klinik, wou e kuerz drop gestuerwen ass. D'Police judiciaire enquetéiert. Et geet een awer vun engem trageschen Accident aus.