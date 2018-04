Internat.: Am meeschte gelies

A Polen goufen zwee Männer festgeholl, déi e Concert fir de Gebuertsdag vum Adolf Hitler organiséiert hunn, dat huet e Procureur der Noriichtenagence AFP gesot. Si riskéiere wéinst dem Verbreede vun "totalitären Ideologien" bis zu 2 Joer an de Prisong ze kommen.



Eng 100 Leit ware beim Concert am Südweste vum Land derbäi. D'Police huet ënnert anerem Neo-Nazi-Fändele saiséiert. 300 Polizisten waren am Asaz.