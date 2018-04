© ITLF

Dramatescht Accident zu Havange an der Lorraine. Dräi Bridder am Alter tëscht 26 an 33 Joer souzen am Auto, wéi deen e Sonndeg de Moien fréi an engem Rond-Point d'Kontroll verluer huet an e Bam ze pake krut. Zwee vun hinnen, de Chauffer an d'Persoun déi hannen am Auto souz, sinn op der Plaz gestuerwen.



Den drëtte Brudder, deen um Bäifuerersëtz souz, goufe nëmme liicht verwonnt. Hien ass an d'Spidol op Diddenuewen komm. D'Ursaache vum Accident sinn nach net gekläert. Et gëtt keng Bremsspuren, wat verschidden Szenarien zouléisst. De Parquet vun Thionville huet eng Autopsie vum Chauffer gefrot.