De Putin wier staark a clever, allerdéngs besiess dovun sech an eis Demokratien anzemëschen. Dat sot den Emmanuel Macron an engem Interview an der amerikanescher Sendung "Fox News Sunday". Dowéinst wier hien iwwerzeegt dovun, dass ee géintiwwer dem russesche President net dierft schwaach sinn.



Macron op US-Staatsvisitt

E Méindeg gëtt de franséische President fir eng dräi Deeg laang Staatsvisite an den USA empfaangen. Fir den Optakt ësst hien an engem private Kader mam US-President Donald Trump zu Owend. E Mëttwoch hält den Emmanuel Macron eng Ried virum amerikanesche Kongress. Zentral Sujete während de Gespréicher mam US President dierften dann och d'Spannunge mat Russland sinn, d'Lag a Syrien no de Loftattacken souwéi d'Atom-Ofkommes mam Iran. Et gëtt awer och erwaart, dass déi vun den USA annoncéiert Stroftaxen op Stol- an Aluminiumsimporter, vun deenen d'Europäesch Unioun nach bis den 1. Mee ausgeschloss sinn, zur Sprooch kommen.



E Freideg ass iwwerdeems d'Bundeskanzlerin Angela Merkel op Visitt an den USA.