Déi belsch Justiz sprécht um Méindeg d'Uerteel am Prozess géint de presuméierten Attentäter vu Paräis, Salah Abdeslam, well hien op Poliziste geschoss hat.

© AFP

De Parquet fuerdert d'Héchststroof vun 20 Joer Prisong. Hie soll am Mäerz 2016 an engem Quartier vu Bréissel 3 Polizisten duerch Schëss blesséiert hunn. Den Ugeklote selwer wäert e Méindeg wahrscheinlech net dobäi sinn, wann d'Uerteel gesprach gëtt. Säin Affekot plädéiert wéinst Prozedurfeeler op e Fräisproch.



Den 28 Joer ale Fransous, mat marokkaneschen Originnen, ass den eenzeg iwwerliewenden Attentäter vun den Attacke vu Paräis den 13. November 2015. Fir seng Bedeelegung un den Attentater mat 130 Doudesaffer muss hie sech zu engem spéideren Zäitpunkt virun der Justiz a Frankräich veräntweren. Den Abdeslam war 3 Deeg no der Schéisserei bei Bréissel an der Belsch festgeholl ginn.