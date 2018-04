© AFP Archivbild

De Karadzic, dee wéinst Krichsverbriechen veruerteelt ass, geheit de Riichter vum UNO-Tribunal e politesche Prozess géint hie vir. Säin Affekot fuerdert en neit Uerteel. Am Géigesaz zum Prozess am Mäerz 2016 misst déi Kéier d'Circonstance atténuante zeréckbehale ginn.



De Chef-Procureur war an Appell gaangen, well d'Uerteel senger Meenung no net haart genuch ass. Den Appellsprozess ass op zwee Deeg ugesat. En Dënschdeg soll sech den 72 Joer ale Karadic zu de Faiten äusseren. Hie war 2016 an éischter Instanz fir de Vëlkermord vu Srebrenica am Joer 1995, wéinst Krichsverbriechen a Verbrieche géint d'Mënschlechkeet zu 40 Joer Prisong veruerteelt ginn.