No enger 61-Stonnen-Debatt gouf e Sonneg an der franséischer Assemblée Nationale en ëmstriddene Gesetzprojet iwwert d'Asyl- an Immigratiounsrecht ugeholl.

228 Deputéiert hu fir déi nei Mesure gestëmmt, 139 waren dogéint a 24 Volleksvertrieder hu sech enthalen. No Aussoe vum Inneminister Gérard Collomb, viséiert dat neit Gesetz eng kontrolléiert Immigratioun. Virgesinn sinn ënnert anerem méi kuerz Delaie fir d'Erareeche vun Asyldemanden, Demande sollen an Zukunft méi séier traitéiert ginn an et gi manner laang Delaien, fir géint eng negativ Äntwert an Appell ze goen.



Géint de Gesetztext haten et massiv Protester ginn. Virun allem duerch de Support vun der Regierungspartei La République en Marche huet d'Gesetz d'Assemblée Nationale passéiert. Elo muss de Senat nach driwwer ofstëmmen.