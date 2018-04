© AFP

Alleng am Mäerz sollen iwwert 2.700 Mënschen ermort gi sinn. Déi meescht dovunner wieren erschoss ginn, heescht et vun der Regierung, déi d'Statistike publizéiert huet. Déi meeschte Fäll vu Mord sinn op d’Bandekricher zeréckzeféieren.Och wann am éischte Quartal vun dësem Joer Rekordzuele gemooss goufen, war zejoert eent vun de bluddegste Joren zanter 10 Joer. Am ganzen goufen iwwert 25.000 Persounen a Mexiko ëmbruecht.