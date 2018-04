20 Joer sinn et op den Dag genee hier, datt an der Belsch de Marc Dutroux konnt fortlafen. Wann och just fir e puer Stonnen...

D'Flucht vum Marc Dutroux hat fir e politescht Biewen an der Belsch gesuergt. Zwee Ministeren, den Innen- an de Justizminister sinn deemools 1998 zréck getrueden.

Dem Marc Dutroux war et also den 23. Abrëll 1998 gelongen, mëttes aus dem "Palais de Justice zu Neufchâteau" fortzelafen.



Hie war komm fir seng Dossieren ze consultéieren an hat vun der Onopmierksamkeet vun zwee Gendaarme profitéiert, fir sech ewech ze maachen. Hien huet een einfach ëmgehäit, wéi deen ëm de Réck gedréint hat, an den aneren, huet ëm d'Pistoul ofgeholl a sech dervu gemaach. Deels mat engem geklauten Auto.

D'Evasioun vum Marc Dutroux virun 20 Joer



De Marc Dutroux huet sech dunn dovu gemaach, ënnert anerem mat engem geklautenen Auto. 3 Stonnen drop ass den Dutroux an engem Bësch gestoppt ginn, no engem Tuyau vum zoustännege Fierschter. De Polizist, deen de Kriminelle festgeholl hat.

D'Festnam vum Dutroux an engem Bësch



De Fierschter iwwerdeems huet de Marc Dutroux sou beschriwwen:

D'Deskriptioun vum Fierschter



D'Evasioun hat, wéi gesot, Konsequenzen um politeschen Niveau an un der Spëtzt vun der Gendarmerie; et koum dono och zu enger Justiz- a Policereform. De Marc Dutroux sengersäits gouf wéinst där Evasioun zu 15 Joer Prisong veruerteelt.