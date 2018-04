Bei Mehring, hei vir an Däitschland, koum et um Méindeg de Moien am Stau, dee wéinst engem Schantjen entstane war, zu engem Accident mat 2 Blesséierten.

© Input-Presse

Den Accident war kuerz virun 9 Auer op der däitscher Autobunn A1 a Richtung Koblenz kuerz virun der Sortie Mehring geschitt.Virun engem Schantje war et zu engem Réckstau komm. D'Fra um Steier vun engem Auto, déi grad op de Stau duergefuer ass, huet gebremst, ma de Chauffer vum Camion huet weder an Uecht geholl, datt si géing bremsen, nach datt et duerno méi lues géing goen - hien ass der Fra, wéi et schéngt, quasi ongebremst hannendrop gefuer.Den Auto gouf op d'Standspur gedréckt, béid Chauffere koumen an d'Spidol. Un hire Ween ass vill Schued entstanen.Well den Helikopter vun er Air Rescue op der Autobunn gelant ass, huet d'A1 musse kuerz komplett gespaart ginn. Et koum doduerch zu engem Stau vu 4 Kilometer.