Dramatesche Bilan no engem Feier an enger Karaoke-Bar a China. Op d'mannst 18 Mënsche koumen ëm d'Liewen a 5 weider Persoune goufe blesséiert.

D’Police geet vu Brandstëftung aus, mä huet den Täter nach net fonnt. Wéi et vun de lokalen Autoritéiten heescht, hätten éischt Elementer aus der Enquête erginn, datt ee Mann vun 32 Joer d’Dier no engem Sträit blockéiert hätt an d’Feier geluecht hätt. D’Police huet eng Belounung vun ëmgerechent 25.000 Euro fir all weider Informatiounen ausgestallt.Déidlech Bränn sinn a China keng Seelenheet. Sécherheetsmesuren ginn dacks mëssuecht. Am Laf vun de leschte Jore koum et ëmmer nees zu Bränn mat enge sëllechen Doudegen.