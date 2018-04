© AFP Archivbild

Deemools waren Zousoen an Héicht vun ëmgerechent knapp 5 Milliarden Euro gemaach ginn. Um Bord vun der Renconter sollen et och Berodunge ginn, iwwert eng méiglech Relance vun de Friddensgespréicher.



Hëllefsorganisatiounen hunn donieft en Appell gemaach generéis Zousoen ze maachen. D'Gewalt a Syrien huet zanter dem Ufank vun dësem Joer knapp 700.000 weider Mënsche bannent Syrien verdriwwen. De Besoin un humanitärer Hëllef géif ëmmer méi grouss ginn. Bis ewell wiere just ronn 20% vun den néidegen Hëllefsmesüren ofgedeckt.



An dësem Appell, dee vun Organisatiounen wéi Oxfam, Care a Save the Children ënnerschriwwen ass, gëtt et och schaarf Kritik, dass déi syresch Regierung bis ewell just 47 vun den iwwer 170 ugefroten Hëllefskonvoien zougelooss huet.



Um éischten Dag vun der Donnateurskonferenz, fir déi iwwer 80 Delegatiounen vu Staaten an internationalen Organisatiounen erwaart ginn, gëtt um Dënschdeg op Experten-Niveau diskutéiert. E Mëttwoch sollen dann d'Ministeren iwwer nei Hëllefen a politesch Initiativen schwätzen, fir de Syrien-Konflikt endlech ze stoppen. No ronn siwe Joer Biergerkrich sinn antëscht iwwer 13 Millioune Mënschen op humanitär Ënnerstëtzung ugewisen.