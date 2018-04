De franséische President Macron ass zanter e Méindeg op Staatsvisitt an den USA. Et ass déi éischte Kéier, dass den US-President e Staatsgaascht empfänkt.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Den Emmanuel Macron ass e Méindeg zesumme mat senger Fra Brigitte zu Washington ukomm. Déi nächst 2 Deeg wëllen déi zwee Staatscheffen iwwert eng sëllechen Themen vun der internationaler Politik schwätzen, dorënner d'Situatioun a Syrien, d'Zukunft vum Atomofkommes mam Iran an Differenzen wat d'Konditioune fir de weltwäiten Handel uginn.



E Mëttwoch hält de franséische President eng Ried virum Senat. Den Optakt vun der Staatsvisitt huet e Méindeg e gemeinsamt Owendiesse gemaach, am Domaine vum éischten amerikanesche President George Washington.



Béid Presidenten hunn als Zeeche fir de Lien tëscht Frankräich an den USA eng kleng Eech geplanzt. Déi staamt aus engem nordfranséische Bësch, wou während dem éischte Weltkrich iwwert 2.000 Zaldote gefall waren.