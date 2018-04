© AFP

Den 93 Joer ale Ex-President gëtt wéinst enger Bluttinfektioun behandelt. Wéi et heescht, wier hien awer schonn erëm um Wee vun der Besserung. Den George Bush läit zanter Sonndeg an engem Spidol zu Houston am Bundesstaat Texas. Hien huet Parkinson a sëtzt am Rollstull.



E Samschdeg war seng Fra begruewe ginn, déi d'lescht Woch am Alter vun 92 Joer gestuerwe war. Den George Bush, de Papp vum spéidere President George W. Bush stoung vun 1989 bis 1993 als 41. President un der Spëtzt vun den USA.