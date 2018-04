Facebook geet eegenen Donnéeën no well vill méi haart géint extremistesch Contenuen op senger Plattform vir.

Dat éischt Trimester 2018 wieren honnertdausende vu Beiträg mat Bezuch op Terrororganisatiounen Islamesche Staat an Al-Kaida geläscht ginn. Am ganze wieren 1,9 Millioune Beiträg geläscht oder mat enger Warnung markéiert ginn. Dat waren duebel souvill wéi dat Trimester virdrun, wéi et vu Facebook heescht. 99% dovu goufen deemno net vu User gemellt, mä vun enger automatiséierter Software an eegenen Experten. An der Moyenne wieren sou Contenuen mat extremisteschem Hannergrond manner wéi eng Minutt op der Plattform visibel gewiescht. Facebook huet seng Equipe fir sou Beiträg ze detektéieren d'lescht Joer vun 150 op 200 Leit opgestockt a soll weider ausgebaut ginn.