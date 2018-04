© afp

Den Alfie Evans, deen 23 Méint al ass, läit mat enger onheelbarer Krankheet zu Liverpool an der Klinik. Hie läit well zanter 2016 do.Seng Eltere sinn dogéint, datt d'Maschinnen ausgemaach ginn, dowéinst gi si viru Geriicht. D'Klinik an d'Geriicht zu London entscheeden dëst zesummen. D'Elteren haten de Wonsch, datt hiert Kand an eng Klinik am Vatikan verluecht gëtt, mee och dëse Wonsch krute si net erfëllt. No all dëse Virfäll huet souguer den europäeschen Mënscherechtsgeriichtshaff hir Ufro ofgelehnt.Virun der Klinik zu Liverpool hu sech honnerten Demonstrante versammelt. D'Police stoung souguer virun der Klinik, fir ze verhënneren, datt Demonstranten do eraginn. Méi wéi 200.000 Leit hunn d'Elteren ënnerstëtzt. Souguer de Poopst Franziskus setzt sech fir d'Famill an.Italien hat dem Jong eng Staatsbiergerschaft ginn, fir d'Verleeung op Roum ze vereinfachen. Seng Situatioun erënnert een un den Charlie Gard, deen och doudkrank war.