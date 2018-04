Internat.: Am meeschte gelies

Den Ausstouss vun engem neien Auto, deen zejoert verkaf gouf, ass an der Moyenne an d'Luucht gaangen: vun 118,1 op 118,5 Gramm pro Kilometer. D'Wäerter ginn an allen EU-Länner erop. Dieselautoen hunn e besseren CO2-Bilan.

Ee weidere Grond läit och bei de Cliente selwer. D'SUVen, déi Zort Jeepen, ginn ëmmer méi beléift a vill kaf. Déi verbrauche méi Sprit an hu méi héich Emissiounen.