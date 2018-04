© pixabay

Wéi de Parquet zu Saarbrécken en Dënschdeg matgedeelt huet, soll de Beschëllegte wärend enger Kläpperei tëscht zwou Gruppe vu Jugendlecher deem 16 Joer jonken Affer direkt e puer Mol kräfteg op de Kapp geschloen hunn. D'Affer war du vu sech an ass ëmgefall. Dono soll de Beschëllegten de Jugendlechen an d'Saar geheit hunn. E Méindeg den Owend ass de Jong am Spidol gestuerwen.

Wéi de Parquet argumentéiert, hätt de presuméiertem Täter op alle Fall zu engem gewësse Grad a Kaf geholl, dass de 16-Järegen erdrénke kéint. Dem Parquet no soll et beim Sträit ëm Droge gaange sinn.



Wéi et heescht, soll eng Persoun aus enger Grupp eng aner Persoun aus der anerer Grupp ëm Droge gefrot hunn, konnt dës allerdéngs net bezuelen. Sou wier et du kuerz drop zu der Kläpperei komm.