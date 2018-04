© AFP

No intensive Gespréicher en Dënschdeg mam US-President Trump iwwert den zukünftegen Ëmgang mam Iran, hält de franséische Staatschef Emmanuel Macron um Mëttwoch eng Ried virum amerikanesche Kongress. Hie schwätzt virun deenen zwou Chambere vum US-Parlament.



En Dënschdeg hat den Emmanuel Macron eng nei Konzeptioun fir d'Iran-Politik an d'Gespréich bruecht an eng Visioun fir eng nohalteg Noost-Politik opgezeechent. Den Donald Trump huet iwwerdeems nei Menacen Direktioun Teheran geschéckt. Wat d'Zukunft vum Atomofkommes mam Iran ugeet, ass dës och weiderhin ongewëss. De franséische President wëll den Donald Trump dovun iwwerzeegen, den Accord net ze kënnegen. Um zweeten Dag vu senger Visitt an den USA sot de Macron allerdéngs, dass hien net wéisst, wéi den Trump sech decidéiert. Et géifen awer nei Usätz gi fir d'Differenzen ze iwwerwannen. Onofhängeg dovu wéi sech den amerikanesche President decidéiert, misst op en neien Accord mat Teheran hi geschafft ginn, deen d'Bedenke vum US-President respektéiert.



Schubber vu Schëller gewëscht

Um Bord vun der Staatsvisitt koum et donieft zu engem aussergewéinleche Geste am Wäissen Haus. Während engem Rendez-vous mat de Fotografen huet den US-President sengem franséischen Homolog, Schubber vum Paltong ewech gewëscht. Säi Gaascht misst perfekt ausgesinn, an hie wier perfekt, sou den Donald Trump, wéi hien dem Emmanuel Macron iwwert d'Schëller gefuer ass. Dëse war Uganks erstaunt iwwert dëse Geste, huet en awer mat Fassung geholl a gelaacht.



© AFP