Wéi et vum Chef-Enquêteur heescht, wieren d'Affer an der Majoritéit weiblech an tëscht 20 an 80 Joer al. Wéi et weider heescht, hätt dee 25 Joer alen Täter kuerz virun der Dot op Facebook eng, wéi et heescht "kryptesch" Noriicht hannerlooss. Doranner hätt hie seng Bewonnerung fir den Amerikaner Elliot Rodger zum Ausdrock bruecht, deen 2014 a Kalifornien sechs Mënschen an dono sech selwer ëmbruecht hat. De Mann war frustréiert well hie keng Chance bei Fraen hat.Den Amokchauffer vun Toronto hat sech e Méindeg eng Camionnette gelount a war du mat héijer Vitesse a Passanten op engem Trottoire gerannt. 10 Persoune koume ëm d'Liewen a 14 blesséiert. Een Deel dovu schwieft nach a Liewensgefor. Den Täter gouf festgeholl a wéinst zéngfachem Mord ugeklot. Bekannter hunn hien als Eenzelgänger bezeechent. Hie wier verschloss gewiescht a säi Behuelen dacks bizare. No Aussoe vu senger Mamm am Joer 2009 géif hien un enger Form Autismus leiden.