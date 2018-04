De Roberto Fico © AFP

De Chef vun der Demokratescher Partei Maurizio Martina sot en Dënschdeg, no Gespréicher mam Roberto Fico vun der Fënnef-Stäre-Partei, dass sou eng Allianz kéint zustane kommen. D'Viraussetzung wier allerdéngs, dass d'Partei net méi probéiert mat der rietsextremer Lega en Accord ze fannen. Den italienesche President Mattarella hat de Parlamentspresident Roberto Fico domadder chargéiert ze sondéieren, wéi d'Chancë fir eng Regierung aus senger Fënnef-Stäre-Partei an der Demokratescher Partei stinn. Sou eng Koalitioun hätt am Parlament allerdéngs just eng knapp Majoritéit.