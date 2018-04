Dat Iewescht Geriicht an den USA befaasst sech e Mëttwoch mat den Arees-Restriktioune vum Donald Trump fir Bierger aus moslemesche Staaten.

© AFP

De Supreme Court zu Washington beschäftegt sech mat enger Plainte vum Bundesstaat Hawaii géint dësen Dekret. Mat enger Decisioun ass awer eréischt an e puer Wochen ze rechnen.



Zanter 14 Méint ass dëse juristesche Kampf géint dem Trump säin Areesverbuet am Gaangen. Den US-President hat seng Decisioun domat begrënnt, dass hien d'Land virun Terrorgefor wéilt protegéieren. Déi drëtt Versioun vum Dekret, déi liicht ofgeännert gi war, ass am Dezember a Kraaft getrueden, allerdéngs nëmme provisoresch. Bierger aus 5 majoritär moslemesche Länner sinn den Ament vun de Restriktioune betraff. De Staat Hawaii gesäit doranner eng Diskriminéierung.