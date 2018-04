© AFP Archivbild

De Parquet huet gefuerdert, dass dee 47 Joer ale Mann liewenslänglech muss an de Prisong. Wéi et an der Argumentatioun heescht, hätt hie mat dësem grausame Mord dat perfekt Verbrieche wëllen duerchféieren. Dem Madsen seng Affekoten hunn iwwerdeems kritiséiert, dass net genuch Beweiser virleien an hunn dem Parquet virgeheit eng Horror-Geschicht ouni Fakten opgedëscht ze hunn.



Den Ugekloten streit of d'Fra u Bord vu sengem U-Boot ëmbruecht ze hunn, fir seng sexuell Fantasien auszeliewen. Nieft Mord kritt hien och schwéiere sexuelle Mëssbrauch souwéi Nécrophilie virgeheit. Eng liewenslänglech Prisongsstrof bedeit an Dänemark an der Moyenne 16 Joer hanner Gitter.