No Aussoe vum Ausseminister Sarif, wëll den Iran mat de Staaten an der Golfregioun en Dialog iwwert déi regional Sécherheet lancéieren.

© AFP Archivbild

D'Zäit wier komm vun herrscheregen Illusiounen ewech ze kommen, déi zu schlëmme Kricher gefouert hätten, sou de Mohammed Dschawad Sarif bei de Vereenten Natiounen zu New York. Den iraneschen Ausseminister huet sech fir d'Schafe vun engem regionale Forum ausgeschwat. Et misst zu engem Paradigmewiessel kommen. Hien huet ënnert anerem proposéiert, dass nei Sécherheets-Netzwierker an d'Liewe geruff ginn. De Sarif huet all des Propose gemaach, während an den USA de President Donald Trump mam franséische Staatschef Macron iwwert den iraneschen Afloss am Noen Osten geschwat hunn.