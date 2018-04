© AFP Archivbild

D'Medie wieren a Länner wéi Polen, Ungarn, der Slowakei an Tschechien ëmmer méi mediefeindlecher Hetz duerch Regierungen oder héichrangeg Politiker ausgesat. D'Organisatioun Reporter ouni Grenzen huet haut de Ranking vun der Pressefräiheet publizéiert. Lëtzebuerg kënnt an dëser Ranglëscht op déi 17. Plaz ënner am ganzen 180 Länner. Op déi éischt Plaz kënnt Norwegen viru Schweden an Holland.



Haass a Veruechtung géintiwwer Journalisten ze schafen wier an Zäite, wou populistesch Kräften ëmmer méi opkommen e Spill mam Feier, sou d'Spriecherin vun der Organisatioun Katja Gloger. Leider wier dat awer och an den EU Memberlänner ëmmer méi dacks de Fall. Véier vun de fënnef Länner, déi sech am neie Ranking méi schlecht placéieren, leien an Europa. Et sinn dat Malta, Tschechien, d'Slowakei a Serbien.

D'USA hunn sech ëm zwou Plazen verschlechtert a leien elo op der 45. Wéi et heescht, géif den amerikanesche President net midd ginn Medien déi him net passen als Ligener ze diffaméieren an hien hätt Journalisten als Feinde vum Vollek bezeechent. Op déi lescht Plazen am Ranking kommen wéi schonn d'lescht Joer, Turkmenistan, Eritrea an Nordkorea.